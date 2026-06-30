Family Affair Le Melville Paris

Informations pratiques

« Family Affair « est né d’une rencontre musicale et familiale autour d’une passion commune pour le jazz . Cette aventure a pris tout son sens avec l’envie de partager la scène avec nos enfants respectifs, César Pastre au piano et Milo Marchès-Saury à la contrebasse, afin de faire vivre une tradition familiale .

À travers ce Quartet, les musiciens souhaitent mettre en lumière un patrimoine musical parfois méconnu en explorant un répertoire consacré aux compositrices de jazz, dont l’apport essentiel à l’histoire de cette musique a trop souvent été relégué au second plan.

Entre respect de la tradition et liberté d’interprétation, le Quartet fait dialoguer les générations autour d’un même langage musical, célébrant à la fois l’héritage du jazz et la place des femmes qui ont contribué à son évolution. Un projet artistique porté par le partage, et l’envie de faire découvrir au public des trésors du répertoire jazzistique.

Julie Saury : batterie

César Pastre : piano

Michel Pastre : sax

Milo Saury : contrebasse

« Family Affair » unit passion, famille et jazz pour mettre en avant les compositrices souvent oubliées. Un Quartet qui célèbre l’héritage musical avec respect et créativité, entre générations !

Le mercredi 23 septembre 2026

de 20h30 à 23h00

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-24T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T20:30:00+02:00_2026-09-23T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6126



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