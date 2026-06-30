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Family Affair Le Melville Paris

mercredi 23 septembre 2026 · Le Melville · Paris

Family Affair Le Melville Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif plein : 10 EUR

« Family Affair « est né d’une rencontre musicale et familiale autour d’une passion commune pour le jazz . Cette aventure a pris tout son sens avec l’envie de partager la scène avec nos enfants respectifs, César Pastre au piano et Milo Marchès-Saury à la contrebasse, afin de faire vivre une tradition familiale .

À travers ce Quartet, les musiciens souhaitent mettre en lumière un patrimoine musical parfois méconnu en explorant un répertoire consacré aux compositrices de jazz, dont l’apport essentiel à l’histoire de cette musique a trop souvent été relégué au second plan.

Entre respect de la tradition et liberté d’interprétation, le Quartet fait dialoguer les générations autour d’un même langage musical, célébrant à la fois l’héritage du jazz et la place des femmes qui ont contribué à son évolution. Un projet artistique porté par le partage, et l’envie de faire découvrir au public des trésors du répertoire jazzistique.

Julie Saury : batterie

César Pastre : piano

Michel Pastre : sax

Milo Saury : contrebasse

« Family Affair » unit passion, famille et jazz pour mettre en avant les compositrices souvent oubliées. Un Quartet qui célèbre l’héritage musical avec respect et créativité, entre générations !
Le mercredi 23 septembre 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-24T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T20:30:00+02:00_2026-09-23T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6126


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