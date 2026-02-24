Family concert Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul

Family concert

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Family Concert

Plusieurs familles se préparent et vont se réunir sur scène pour échanger bien plus que des notes un héritage, des regards et une passion commune. La preuve que le talent est une histoire de partage.

Salle Pèlerin Médiathèque les Remp’Arts

Participation libreTout public

0 .

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 31 15 contact@mjc-toul.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family Concert

Several families are getting ready to come together on stage to share more than just notes: a heritage, a look and a common passion. Proof that talent is all about sharing.

Salle Pèlerin Remp’Arts Media Library

Free admission

L’événement Family concert Toul a été mis à jour le 2026-02-24 par MT TERRES TOULOISES