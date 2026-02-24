Family concert Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul
Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 18:00:00
2026-03-28
Plusieurs familles se préparent et vont se réunir sur scène pour échanger bien plus que des notes un héritage, des regards et une passion commune. La preuve que le talent est une histoire de partage.
Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 31 15 contact@mjc-toul.fr
Several families are getting ready to come together on stage to share more than just notes: a heritage, a look and a common passion. Proof that talent is all about sharing.
