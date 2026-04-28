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Fan zone Arbois Arbois

Fan zone Arbois Arbois lundi 3 août 2026.

Adresse : Champ-de-Mars

Ville : 39600 Arbois

Département : Jura

Début : lundi 3 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Arbois

Fan zone Arbois

Champ-de-Mars Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 11:00:00
fin : 2026-08-03 18:00:00

Date(s) :
2026-08-03

La Ville d’Arbois aura le plaisir d’accueillir le passage du Tour de France féminin à l’occasion de la 3ᵉ étape Genève > Poligny.

Horaires de passage
>Caravane publicitaire vers 16h30
>Passage des coureurs vers 17h30

Parcours dans Arbois
Les coureuses traverseront la commune en venant de Mesnay, selon l’itinéraire suivant
>Avenue Maréchal Leclerc
>Grande Rue Haute
>Place de la Liberté
>Rue de Courcelles
>Avenue Pasteur
>Route de Dole

Une Fan Zone au Champ de Mars
Profitez d’une fan zone animée au Champ de Mars
Animations proposées par Groupama
Présence du club Juracyclisme
Animations musicales
Buvette sur place
Un espace convivial pour vivre pleinement l’ambiance du Tour avant le passage de la course !

Informations pratiques
Des informations complémentaires seront prochainement communiquées, notamment concernant
Les conditions de circulation
Les modalités de stationnement   .

Champ-de-Mars Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Fan zone Arbois

L’événement Fan zone Arbois Arbois a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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