Arbois

Fan zone Arbois

Champ-de-Mars Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 11:00:00

fin : 2026-08-03 18:00:00

Date(s) :

2026-08-03

La Ville d’Arbois aura le plaisir d’accueillir le passage du Tour de France féminin à l’occasion de la 3ᵉ étape Genève > Poligny.

Horaires de passage

>Caravane publicitaire vers 16h30

>Passage des coureurs vers 17h30

Parcours dans Arbois

Les coureuses traverseront la commune en venant de Mesnay, selon l’itinéraire suivant

>Avenue Maréchal Leclerc

>Grande Rue Haute

>Place de la Liberté

>Rue de Courcelles

>Avenue Pasteur

>Route de Dole

Une Fan Zone au Champ de Mars

Profitez d’une fan zone animée au Champ de Mars

Animations proposées par Groupama

Présence du club Juracyclisme

Animations musicales

Buvette sur place

Un espace convivial pour vivre pleinement l’ambiance du Tour avant le passage de la course !

Informations pratiques

Des informations complémentaires seront prochainement communiquées, notamment concernant

Les conditions de circulation

Les modalités de stationnement .

Champ-de-Mars Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fan zone Arbois

L’événement Fan zone Arbois Arbois a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA