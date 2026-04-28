Fan zone Arbois Arbois
Fan zone Arbois Arbois lundi 3 août 2026.
Arbois
Fan zone Arbois
Champ-de-Mars Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 11:00:00
fin : 2026-08-03 18:00:00
Date(s) :
2026-08-03
La Ville d’Arbois aura le plaisir d’accueillir le passage du Tour de France féminin à l’occasion de la 3ᵉ étape Genève > Poligny.
Horaires de passage
>Caravane publicitaire vers 16h30
>Passage des coureurs vers 17h30
Parcours dans Arbois
Les coureuses traverseront la commune en venant de Mesnay, selon l’itinéraire suivant
>Avenue Maréchal Leclerc
>Grande Rue Haute
>Place de la Liberté
>Rue de Courcelles
>Avenue Pasteur
>Route de Dole
Une Fan Zone au Champ de Mars
Profitez d’une fan zone animée au Champ de Mars
Animations proposées par Groupama
Présence du club Juracyclisme
Animations musicales
Buvette sur place
Un espace convivial pour vivre pleinement l’ambiance du Tour avant le passage de la course !
Informations pratiques
Des informations complémentaires seront prochainement communiquées, notamment concernant
Les conditions de circulation
Les modalités de stationnement .
Champ-de-Mars Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fan zone Arbois
L’événement Fan zone Arbois Arbois a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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