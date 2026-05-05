Fan-Zone Coupe du monde de foot 2026 à l’Hippodrome de Caen Hippodrome de Caen Caen

Caen

Fan-Zone Coupe du monde de foot 2026 à l’Hippodrome de Caen

Hippodrome de Caen Boulevard Yves Guillou Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 18:30:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-22 2026-06-26

Venez asssiter aux matchs de l’équipe de France de football dans une ambiance survoltée aux côtés de milliers de supporters sur la fan zone géante proposée à cette occasion par l’Hippodrome de Caen.

L’écran de 28m² ne vous fera pas louper une miette des trois matchs des Bleus prévus au premier tour.

Venez asssiter aux matchs de l’équipe de France de football dans une ambiance survoltée aux côtés de milliers de supporters sur la fan zone géante proposée à cette occasion par l’Hippodrome de Caen.

L’écran de 28 m² ne vous fera pas louper une miette des trois matchs des Bleus prévus au premier tour

– Le 16 juin à 21h00 France-Sénégal

– Le 22 juin à 23h00 France-Irak

– Le 26 juin à 21h00 France-Norvège

Avec sur place en complément restauration, boissons, DJ. Ouverture des portes dès 18h30 avec ambiance afterwork avant match.

Entrée gratuite sur réservation à partir de fin mai. .

Hippodrome de Caen Boulevard Yves Guillou Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Fan-Zone Coupe du monde de foot 2026 à l’Hippodrome de Caen

Come and watch the French football team’s matches in a frenzied atmosphere alongside thousands of supporters in the giant fan zone set up for the occasion by the Hippodrome de Caen.

The 28m² screen will ensure that you don’t miss a single minute of any of Les Bleus’ three matches in the first round.

L’événement Fan-Zone Coupe du monde de foot 2026 à l’Hippodrome de Caen Caen a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Caen la Mer