Fan zone de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 Chartres mardi 30 juin 2026.

Chartres

Fan zone de la Coupe du Monde de la FIFA 2026

5 Rue des Eparges Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-06-30

Venez vibrer à la Fan Zone Coupe du Monde 2026 de Chartres et vivez les grands moments des Bleus sur écran géant !

À partir des 16es de finale, retrouvez-vous entre supporters au Complexe sportif de la Madeleine pour partager ensemble l’émotion des phases finales dans une ambiance conviviale et festive. Écran géant, buvette tenue par le MSD Football et ambiance supporters vous attendent. Une fouille sera réalisée à l’entrée, avec un dispositif de sécurité prévu pour l’accueil du public. Une zone PMR de 20 places sera également aménagée. .

5 Rue des Eparges Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come experience the excitement at the 2026 World Cup Fan Zone in Chartres and watch Les Bleus’ biggest moments on a giant screen!

L’événement Fan zone de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-06-15 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES