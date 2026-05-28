Chartres

Théâtre Deux sur la Balançoire

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Jerry Ryan, brillant avocat désœuvré, trompé par sa femme, ne parvient pas à se remettre de son divorce. Pour fuir le souvenir obsédant de son ex-femme, il quitte le Nebraska et vient à New York refaire sa vie et sa carrière…

Au cours d’une soirée, il rencontre Clara Mosca, petite danseuse ratée, vivante, débonnaire, presque insouciante, d’une générosité qui la pousse à se jeter d’instinct au secours de n’importe qui. Ils vont s’aimer. Il la protège. Elle devient rayonnante et réussit ses projets. Mais ils sont ‘deux sur la balançoire’ avec des hauts et des bas et Jerry est rattrapé par son histoire personnelle… Par Ophélia Compagnie. Pièce écrite par Wiliam Gibson, adaptée par Jean-Loup Dabadie. 20 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jerry Ryan, a brilliant, disillusioned lawyer who was cheated on by his wife, can’t get over his divorce. To escape the haunting memory of his ex-wife, he leaves Nebraska and comes to New York to rebuild his life and career…

L’événement Théâtre Deux sur la Balançoire Chartres a été mis à jour le 2026-05-26 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES