Fanfare Balkans Philharmonie de Paris Paris
Fanfare Balkans Philharmonie de Paris Paris dimanche 27 juin 2027.
Distribution
Novica Stankovic Orkestar
Cette fanfare des Balkans à l’énergie contagieuse invite, avec ses rythmes effervescents, à se laisser emporter dans une danse aux accents joyeux et puissants.
Le dimanche 27 juin 2027
de 18h00 à 19h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-06-27T21:00:00+02:00
fin : 2027-06-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2027-06-27T18:00:00+02:00_2027-06-27T19:00:00+02:00
Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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