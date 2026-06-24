Fanfare Menace d’Éclaircie Lannion
Fanfare Menace d’Éclaircie Lannion vendredi 17 juillet 2026.
Lannion
Fanfare Menace d’Éclaircie
Quai d’Aiguillon Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
– 17:30 / 18:30 / 19:30 Déambulations dans les rues piétonnes du centre ville. Du rock, de la java et des valses, et du madison bien sûr ! Menace d’éclaircie, c’est un boys band de rue qui a un bon demi-siècle de retard sur le Top cinquante. Un show chorégraphié et loufoque, interprété par cinq frères et soeur convaincus d’être des stars du rock ‘n roll, dont la musique originale nous dévoile avec effroi les idoles qui ont bercé leur jeunesse…
– 18:00 20:00 Bal Floc’h sur le Quai d’Aiguillon.
Le bal Floc’h est un bal proche des gens, à ciel ouvert et hors du temps. Il fait la part belle à la bastringue , parfois à la chanson cinématographique, à des danses chaloupées, et à des musiques trad de tous horizons…Venez profiter d’une soirée entière de musique à danser et à écouter dans une ambiance chaude, intime et conviviale. Gratuit
– 18:00 20:00 Ludothèque
Venez jouer sur le quai d’Aiguillon ! .
Quai d’Aiguillon Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Fanfare Menace d’Éclaircie Lannion a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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