Informations pratiques

Bort-les-Orgues

Fanny Valeix en dédicaces

79 Rue de Paris Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 12:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Retrouvez Fanny Valeix en dédicaces le samedi 25 juillet de 10h à 12h30. Elle vous présentera son univers noir et échangera volontiers avec vous.

Vous venez ?

Infos pratiques

– Entrée libre ;

– Livres vendus sur place .

79 Rue de Paris Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 30 17 commande-prologue@hotmail.com

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English : Fanny Valeix en dédicaces

L’événement Fanny Valeix en dédicaces Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze