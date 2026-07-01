Fanny Valeix en dédicaces Bort-les-Orgues
samedi 25 juillet 2026 · Bort-les-Orgues
Informations pratiques
Bort-les-Orgues
Fanny Valeix en dédicaces
79 Rue de Paris Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Retrouvez Fanny Valeix en dédicaces le samedi 25 juillet de 10h à 12h30. Elle vous présentera son univers noir et échangera volontiers avec vous.
Vous venez ?
Infos pratiques
– Entrée libre ;
– Livres vendus sur place .
79 Rue de Paris Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 30 17 commande-prologue@hotmail.com
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English : Fanny Valeix en dédicaces
L’événement Fanny Valeix en dédicaces Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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