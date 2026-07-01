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AGENDA · Bort-les-Orgues

Fanny Valeix en dédicaces Bort-les-Orgues

samedi 25 juillet 2026 · Bort-les-Orgues

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
79 Rue de Paris
Ville
19110 Bort-les-Orgues
Département
Corrèze
Tarif

Bort-les-Orgues

Fanny Valeix en dédicaces

79 Rue de Paris Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:30:00

Date(s) :
2026-07-25

Retrouvez Fanny Valeix en dédicaces le samedi 25 juillet de 10h à 12h30. Elle vous présentera son univers noir et échangera volontiers avec vous.
Vous venez ?

Infos pratiques
– Entrée libre ;
– Livres vendus sur place   .

79 Rue de Paris Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 30 17  commande-prologue@hotmail.com

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English : Fanny Valeix en dédicaces

L’événement Fanny Valeix en dédicaces Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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