Fanou Torracinta trio, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
dimanche 15 novembre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris
Informations pratiques
Le guitariste corse Fanou Torracinta s’est progressivement imposé dans le jazz manouche grâce à son talent, sa sensibilité et sa forte personnalité artistique. Après ses débuts avec le Corsican Trio, ses collaborations avec Tchavolo Schmitt et deux albums, il présente son troisième opus, La Belle vie.
L’album repose sur la complicité de son fidèle quartet et mêle huit compositions personnelles à cinq reprises, notamment de Sacha Distel et Django Reinhardt. Influencé par Django sans chercher à l’imiter, Torracinta privilégie le lyrisme, la douceur et l’émotion, tout en intégrant l’influence de ses racines corses. Quelques morceaux sont accompagnés d’un quatuor à cordes, apportant une touche chambriste délicate.
La Belle vie affirme ainsi un style personnel, élégant et sensible, à la croisée du jazz manouche, du swing et des traditions musicales corses.
Line-up : Fanou Torracinta : guitare ; François Lenne : guitare ; William Brunard : contrebasse
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz manouche — Fanou Torracinta, virtuose corse, s’impose sur la scène jazz manouche avec un jeu sensible et une conviction à toute épreuve, promettant une après-midi inoubliable.
Le dimanche 15 novembre 2026
de 17h00 à 18h00
Le dimanche 15 novembre 2026
de 15h00 à 16h00
payant
Tarif en ligne : 16€ à 19€
Tarif sur place : 19€ à 22€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-15T18:00:00+01:00
fin : 2026-11-15T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-15T15:00:00+02:00_2026-11-15T16:00:00+02:00;2026-11-15T17:00:00+02:00_2026-11-15T18:00:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/fanou-torracinta-trio-1 contact@38riv.com
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