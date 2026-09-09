Fantastique !, Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins, Brest

Informations pratiques

Fantastique ! Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Dixième saison du rendez-vous littéraire des mondes imaginaires !

Pour parler science-fiction, fantasy ou fantastique en toute convivialité, et échanger sur toutes ces histoires qui nous font faire un pas de côté.

Sur réservation.

Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins 25 rue de Pontaniou, Brest Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne 0298008740 https://biblio.brest.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 00 87 40 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.brest-metropole.fr/iguana/www.main.cls?p=06473cb2-0843-11e5-b406-50568d242300&v=59fdf49a-95d7-11e6-8213-50568d242300#contentitem=5e289d90-b9e2-11ee-88c3-005056a1f07d^2 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.capucins@mairie-brest.fr »}]

Biblis en folie 2026

Terra Ignota © Éditions du Bélial / Victor Mosquera