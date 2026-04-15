Fantastique : rencontre avec Fabien Fournier, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Fantastique : rencontre avec Fabien Fournier Samedi 18 avril, 16h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:30:00+02:00

Samedi 18 avril à 16h

Le créateur de NOOB, Fabien Fournier, est dans nos murs ! Depuis la websérie originale, cet univers de fantasy foisonnante et drôle s’est développé avec jeu vidéo, romans, et bandes dessinées.

En prélude au festival Echos & Merveilles, venez le retrouver, ainsi que sa co-autrice Anne-Laure Jarnet et les chevaliers du Roi Mundis, Thomas Armengaud et Nicolas Chacour pour une table-ronde sur les mondes de l’Imaginaire !

Au programme, lecture d’un extrait des œuvres, discussion, questions/réponses et séance de dédicace.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Venez à la rencontre de ceux qui font vivre les cultures de l’imaginaire pour échanger et peut-être découvrir de nouveaux mondes