Fanzinopunk, Maison de quartier Villejean, Rennes

Fanzinopunk Jeudi 5 mars, 20h00 Maison de quartier Villejean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T20:00:00+01:00 – 2026-03-05T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-05T20:00:00+01:00 – 2026-03-05T23:59:00+01:00

Portée par l’association Synzhoi, dans le cadre du dispositif Rennes de la Nuit, la soirée Fanzinopunk est un projet élaboré par une équipe jeune et engagée. Il s’agit d’un événement culturel gratuit et inclusif, ayant pour but de valoriser des pratiques indépendantes, de fédérer des associations locales et de mieux faire connaître l’univers du Punk à travers ses différents moyens d’expression.L’aspect Do It Yourself sera représenté par la présence d’exposants de Fanzines, d’associations vendant du merchandising, de tatoueurs et d’un graffeur offrant une performance en direct. La soirée sera articulée par les prestations de 3 jeunes groupes dont l’influence est directement tirée du Punk et de l’évolution de son style, comme le Hardcore et le Grunge.

La soirée se passera le Jeudi 5 Mars 2026 à la maison de quartier de Villejean, dans le but de faciliter l’accessibilité et l’inclusivité sociale et culturelle.

Maison de quartier Villejean 2 Rue de Bourgogne 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

