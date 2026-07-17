Farfelimots, Médiathèque L’apostrophe, Chartres

Informations pratiques

Farfelimots Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque L’apostrophe Eure-et-Loir

A partir de 11 ans, Inscription sur mediatheque.chartres.fr, rubrique agenda

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Une machine qui distribue des tickets d’histoires ? C’est ce que les participants vont créer ! De l’écriture des textes au montage électronique, la créativité collective sera à l’œuvre !Animé par La Souris grise

10 participants, à partir de 11 ans

Médiathèque L’apostrophe 1 Bd Maurice Viollette 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237234210 https://mediatheque.chartres.fr https://www.facebook.com/bibliotheques.chartres?locale=fr_FR Le bâtiment est situé en centre ville de Chartres.

Biblis en folie 2026

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