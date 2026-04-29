Fat Hamster & KANG New + 64ksana – Le Printemps des Nefs Nefs / Machines de l’Ile Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 20:00 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Corée électr(on)ique Une soirée coréenne et électro, mais surtout le tout premier concert en France du groupe coréen 64ksana. Fat Hamster & KANG New – Concert : Fat Hamster & KANG New est un duo sud-coréen d’électro-punk basé à Séoul, reconnu pour ses performances live intenses et son énergie scénique. À travers un son mêlant basses puissantes, synthés distordus, percussions électroniques et chants expressifs, le duo développe une esthétique à la fois dansante, brute et engagée 64ksana – Concert : 64ksana est un groupe d’électro alternative qui mélange techno, percussions et voix inspirées de la musique chamanique coréenne. Le groupe réunit Jaeyeon (chant et percussions traditionnelles coréennes), Tamura Ryo (percussions) et Jundo (musique électronique et production). À travers des performances audiovisuelles immersives qui réinterprètent les rituels chamaniques, 64ksana crée un espace sonore transcendant, invitant le public à vivre pleinement l’instant présent. Samedi 30 mai 2026 – Concerts à partir de 20h (ouverture des portes à 19h30) Dans le cadre du Printemps des Nefsen coproduction avec le festival Printemps coréen

Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr https://www.lesmachines-nantes.fr/printemps-des-nefs-2026/



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