Fatoumata Diawara en concert Centre culturel yves furet La Souterraine

Informations pratiques

La Souterraine

Fatoumata Diawara en concert

Centre culturel yves furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Après des débuts dans le monde cinématographique, Fatoumata Diawara s’oriente progressivement vers une carrière musicale. Son style mêlant des sonorités groove et jazz nous emporte dans un univers musical chaleureux et dansant aux influences traditionnelles. Fatoumata Diawara est une énergie pure. Sa voix, vibrante, raconte l’Afrique, ses souffrances et ses joies retrouvées, chantées dans sa langue maternelle le bambara.

Concert assis .

Centre culturel yves furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07 tourisme-la-souterraine@cco23.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fatoumata Diawara en concert

L’événement Fatoumata Diawara en concert La Souterraine a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Pays Sostranien