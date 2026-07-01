Fatoumata Diawara en concert Centre culturel yves furet La Souterraine
vendredi 11 décembre 2026 · Centre culturel yves furet · La Souterraine
Informations pratiques
La Souterraine
Fatoumata Diawara en concert
Centre culturel yves furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:30:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Après des débuts dans le monde cinématographique, Fatoumata Diawara s’oriente progressivement vers une carrière musicale. Son style mêlant des sonorités groove et jazz nous emporte dans un univers musical chaleureux et dansant aux influences traditionnelles. Fatoumata Diawara est une énergie pure. Sa voix, vibrante, raconte l’Afrique, ses souffrances et ses joies retrouvées, chantées dans sa langue maternelle le bambara.
Concert assis .
Centre culturel yves furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07 tourisme-la-souterraine@cco23.fr
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English : Fatoumata Diawara en concert
L’événement Fatoumata Diawara en concert La Souterraine a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Pays Sostranien
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