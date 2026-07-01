Fatoumata Diawara, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Fatoumata Diawara Jeudi 1 avril 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 37€ ; Cat. Or : 51€ ; Cat. 1 : 43€ / 40€ ; Cat. 2 : 40€ / 37€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-01T20:30:00+02:00 – 2027-04-01T22:00:00+02:00

Fin : 2027-04-01T20:30:00+02:00 – 2027-04-01T22:00:00+02:00

Artiste incontournable, Fatoumata Diawara est l’une des plus belles voix de l’Afrique moderne. Une énergie puissante, une voix qui compte, une artiste capable de porter des engagements profonds en touchant l’âme de son public. Une onde d’alchimie bienfaisante qui transcende les frontières.

Fatoumata Diawara est une énergie pure. Sa voix, vibrante, raconte l’Afrique, ses souffrances et ses joies retrouvées, chantées dans sa langue maternelle, le bambara. C’est une artiste envoûtante, capable d’agiter les émotions, de faire rire, pleurer, et surtout, de faire danser son public. Ses collaborations avec Herbie Hancock, M, Disclosure ou encore Damon Albarn et en tant que chanteuse du collectif Lamomali ont fini de l’adouber reine de tous les styles, du jazz à l’afro-pop, entre tradition et modernité.

Femme libre avant tout, Fatoumata utilise l’art comme un chemin. À travers son chant, elle aborde les sujets cruciaux de l’excision et du mariage forcé, des épreuves personnelles qu’elle transforme en un message universel d’espoir et de résilience.

Une figure majeure de la musique africaine, dont la présence sur sa scène est toujours un moment bouillonnant, riche et magique !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/88/le_pin_galant/fatoumata_diawara »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Artiste incontournable, Fatoumata Diawara est l’une des plus belles voix de l’Afrique moderne. Concert Spectacle

Marcelo Perrego