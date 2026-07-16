Fatoumata Diawara, Pin Galant – Mérignac, Mérignac

Informations pratiques

Fatoumata Diawara Jeudi 1 avril 2027, 20h30 Pin Galant – Mérignac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-01T20:30:00+02:00 – 2027-04-01T22:00:00+02:00

Fin : 2027-04-01T20:30:00+02:00 – 2027-04-01T22:00:00+02:00

Musique du monde

Chez Fatoumata Diawara, la poésie en langue originale se mêle à une pop acidulée dans un style incomparable. Ambassadrice du Mali moderne, exprimant sa personnalité flamboyante sur scène comme au cinéma, la diva revient en force avec une nouvelle tournée, qui passe par le Pin Galant.

En partenariat avec Le Pin Galant de Mérignac

Autour du temps fort « Mali »

Conférence « Musiques modernes et traditionnelles du Mali » à la Galerie Arrêt sur image. Plus d’information à venir

Conférences organisées par le Consulat du Mali, à retrouver sur leur site

En savoir plus

Pin Galant – Mérignac 34 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/703261-fatoumata-diawara »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/jazz-pop-musique-du-monde-fatoumata-diawara-87631 »}]

Une programmation Opéra National de Bordeaux