Fatoumata Diawara + première partie Arles

Fatoumata Diawara + première partie

Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 21h30. Théâtre Antique Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Dans le cadre des Suds, retrouver Fatoumata Diawara au Théâtre Antique !

Avec son allure de grande prêtresse moderne, cette artiste incarne la mémoire du futur de l’Afrique de l’Ouest. S’imposant sur la scène internationale comme l’une des voix d’Or du Mali dans la lignée de ses aînées (Rokia Traoré, Oumou Sangaré), elle porte avec conviction un héritage ancestral. Chantant en bambara sur une orchestration qui s’autorise aux connivences musicales (de -M- à Herbie Hancock, Roberto Fonseca ou Damon Albarn…), c’est en artiste libre qu’elle a dénoncé des sujets de société jusque là encore tabous.



Elle nous revient cet été avec un nouvel album épuré, aux accents intimistes, livrant avec une belle sincérité ses épreuves de femme, de mère, de fille. Entre trahisons et résilience, elle nous partage un vécu des plus personnel qui célèbre la force du destin et rend hommage à la vie ! .

Théâtre Antique Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

As part of Les Suds, meet Fatoumata Diawara at the Théâtre Antique!

