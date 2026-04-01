Fatouvil’Arts Salle des Fêtes Fatouville-Grestain

Fatouville-Grestain

Fatouvil’Arts

Salle des Fêtes Clos du Pré d’Auge Fatouville-Grestain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Fatouvil’Arts, première édition d’une exposition de peintres et de sculpteurs

Fatouvil’Arts, première édition d’une exposition de peintres et de sculpteurs

Rendez-vous le samedi 25 et dimanche 26 avril à la Salle des Fêtes de Fatouville-Grestain pour cette première édition de l’exposition de peintres et de sculteurs. Plus d’une vingtaine d’artistes exposeront leurs travaux sur des grilles habillées ou des socles.

Une exposition d’environ dix voitures anciennes de la marque Jaguar est proposée par Jérôme Hiron.

Une tombola entièrement gratuite sera organisée pour tous les visiteurs et permettra de gagner plus de vingt peintures.

Tirage de la tombola le dimanche à 17h .

Salle des Fêtes Clos du Pré d’Auge Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 6 77 66 85 15

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English : Fatouvil’Arts

Fatouvil’Arts, the first edition of an exhibition of painters and sculptors

L’événement Fatouvil’Arts Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Honfleur-Beuzeville