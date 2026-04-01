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Fatouvil’Arts Salle des Fêtes Fatouville-Grestain

Fatouvil’Arts Salle des Fêtes Fatouville-Grestain samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : Clos du Pré d'Auge

Ville : 27210 Fatouville-Grestain

Département : Eure

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Fatouville-Grestain

Fatouvil’Arts

Salle des Fêtes Clos du Pré d’Auge Fatouville-Grestain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Fatouvil’Arts, première édition d’une exposition de peintres et de sculpteurs
Fatouvil’Arts, première édition d’une exposition de peintres et de sculpteurs

Rendez-vous le samedi 25 et dimanche 26 avril à la Salle des Fêtes de Fatouville-Grestain pour cette première édition de l’exposition de peintres et de sculteurs. Plus d’une vingtaine d’artistes exposeront leurs travaux sur des grilles habillées ou des socles.

Une exposition d’environ dix voitures anciennes de la marque Jaguar est proposée par Jérôme Hiron.

Une tombola entièrement gratuite sera organisée pour tous les visiteurs et permettra de gagner plus de vingt peintures.
Tirage de la tombola le dimanche à 17h   .

Salle des Fêtes Clos du Pré d’Auge Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 6 77 66 85 15 

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English : Fatouvil’Arts

Fatouvil’Arts, the first edition of an exhibition of painters and sculptors

L’événement Fatouvil’Arts Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Honfleur-Beuzeville

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