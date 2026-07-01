Fauve Hautot & Romain Guillermic – Let’s Go ! Cie Same But Different, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Fauve Hautot & Romain Guillermic – Let’s Go ! Cie Same But Different Mercredi 25 novembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 37€ ; Cat. Or : 51€ ; Cat. 1 : 43€ / 40€ ; Cat. 2 : 40€ / 37€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T20:30:00+01:00 – 2026-11-25T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-25T20:30:00+01:00 – 2026-11-25T22:00:00+01:00

Neuf danseuses et danseurs, porteurs de leurs histoires et de leurs identités, se retrouvent sur la scène du Pin Galant pour une traversée à la fois intime et universelle. « Let’s go ! » est un carrefour d’énergies, une aventure collective où les différences deviennent une force et où la danse se fait langage viscéral.

La Compagnie Same But Different, fondée par Fauve Hautot et Romain Guillermic, naît de l’évidence d’une rencontre : celle de deux personnalités, deux énergies singulières, deux parcours différents que tout semble opposer, et qui pourtant vibrent à la même fréquence. Leur univers s’est tout d’abord révélé au grand public lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, puis aux côtés des danseurs du CCN-Ballet de Lorraine, pour la réalisation d’une chorégraphie explosive. Une nouvelle création qui nous propulsera dans un espace-temps rempli d’énergie et de poésie !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/131/le_pin_galant/fauve_hautot_romain_guillermic »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

« Let’s go ! » est un carrefour d’énergies, une aventure collective où les différences deviennent une force et où la danse se fait langage viscéral. Danse Fauve Hautot