#FDTM Orchestre d’harmonie et Arts du cirque Rue Mathé Avallon
#FDTM Orchestre d’harmonie et Arts du cirque Rue Mathé Avallon dimanche 14 juin 2026.
Avallon
#FDTM Orchestre d’harmonie et Arts du cirque
Rue Mathé Marché Couvert Avallon Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Venez découvrir l’orchestre d’harmonie constitué d’élèves en 1er cycle, sous la direction de Rachel Thomas. Au programme musiques majestueuses, dansantes, rythmées et endiablées. .
Rue Mathé Marché Couvert Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@ville-avallon.fr
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English : #FDTM Orchestre d’harmonie et Arts du cirque
L’événement #FDTM Orchestre d’harmonie et Arts du cirque Avallon a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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