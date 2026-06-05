FDTM Orchestre d’harmonie et Arts du cirque Rue Mathé Avallon

Avallon

#FDTM Orchestre d’harmonie et Arts du cirque

Rue Mathé Marché Couvert Avallon Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Venez découvrir l’orchestre d’harmonie constitué d’élèves en 1er cycle, sous la direction de Rachel Thomas. Au programme musiques majestueuses, dansantes, rythmées et endiablées. .

Rue Mathé Marché Couvert Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@ville-avallon.fr

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English : #FDTM Orchestre d’harmonie et Arts du cirque

L’événement #FDTM Orchestre d’harmonie et Arts du cirque Avallon a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)