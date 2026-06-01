#FDTM Une soirée de ballets , spectacle de danse Rue Mathé Avallon
#FDTM Une soirée de ballets , spectacle de danse Rue Mathé Avallon samedi 20 juin 2026.
Avallon
#FDTM Une soirée de ballets , spectacle de danse
Rue Mathé Marché Couvert Avallon Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
En première partie les élèves de Frédérique Maréchal danseront sur des musiques d’Elgar et Haendel accompagnées par l’orchestre symphonique du conservatoire dirigé par Nicolas Crnjanski, notamment les suites 2 et 3 extraites de Water Music .
La deuxième partie sera astrale avec Mars et Jupiter , extraits du poème symphonique Les Planètes de Gustave Holst, interprétés par l’orchestre A Piacere. .
Rue Mathé Marché Couvert Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@ville-avallon.fr
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English : #FDTM Une soirée de ballets , spectacle de danse
L’événement #FDTM Une soirée de ballets , spectacle de danse Avallon a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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