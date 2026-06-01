FDTM Une soirée de ballets , spectacle de danse Rue Mathé Avallon

Avallon

#FDTM Une soirée de ballets , spectacle de danse

Rue Mathé Marché Couvert Avallon Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

En première partie les élèves de Frédérique Maréchal danseront sur des musiques d’Elgar et Haendel accompagnées par l’orchestre symphonique du conservatoire dirigé par Nicolas Crnjanski, notamment les suites 2 et 3 extraites de Water Music .

La deuxième partie sera astrale avec Mars et Jupiter , extraits du poème symphonique Les Planètes de Gustave Holst, interprétés par l’orchestre A Piacere. .

Rue Mathé Marché Couvert Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@ville-avallon.fr

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English : #FDTM Une soirée de ballets , spectacle de danse

L’événement #FDTM Une soirée de ballets , spectacle de danse Avallon a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)