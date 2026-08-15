FEELING THE SPIRIT OF GRANT GREEN LE TAQUIN Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

FEELING THE SPIRIT OF GRANT GREEN

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8.8 – 8.8 – EUR

8.8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 21:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

HOMMAGE AU GUITARISTE GRANT GREEN

Grant Green est un guitariste américain de jazz né à Saint-Louis dans le Missouri le 6 juin 1935 et mort à New York le 31 janvier 1979.

Il est l’un des plus grands guitaristes de blues, de jazz et de funk des années 1960-1970. Son style particulier est dû au fait qu’il ne joue quasiment qu’en simples notes, ses rares accords étant souvent constitués d’à peine deux ou trois notes. Cela provient probablement de son admiration pour Charlie Parker selon une interview, il lui arrivait de passer la nuit à rejouer les solos de Bird note à note.

Très nettement basé sur le blues, il est pourtant très à l’aise dans le bebop et privilégie toujours l’efficacité rythmique et mélodique à la prouesse technique. Il a initié un mouvement Funk qui est encore très prisé par les jeunes musiciens d’aujourd’hui.

Grant Green a été le grand favori du label Blue Note pendant les années 60. Il est très apprécié des organistes, en témoignent ses disques avec Jimmy Smith, Big John Patton ou encore Larry Young. Il a joué également avec Lou Donaldson, Hank Mobley, Herbie Hancock, Lee Morgan, Donald Byrd, Art Blakey etc.

Pour cet hommage, Alex Freiman est un guitariste qui navigue entre Paris et New York, c’est un véritable spécialiste de la musique de Grant Green. Au saxophone ténor, l’un des musiciens français les plus en vue, Olivier Temime, originaire de Marseille. La section rythmique est constituée d’Akim Bournane à la contrebasse et de Ton Ton Salut à la batterie, qui ont accompagné ensemble des dizaines de vedettes du Jazz ! 8.8 .

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

TRIBUTE TO GUITARIST GRANT GREEN

Grant Green was an American jazz guitarist born in St. Louis, Missouri, on June 6, 1935, and died in New York on January 31, 1979.

L’événement FEELING THE SPIRIT OF GRANT GREEN Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE