Féérie de Noël au Château de Valençay Valençay

Féérie de Noël au Château de Valençay

2 rue de Blois Valençay Indre

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-12-21

fin : 2027-01-03

Date(s) :

2026-12-21

Le Château de Valençay se pare de mille lumières et de jouets à l’occasion des fêtes de fin d’année 2025. Venez fêter Noël en famille dans le palais Princier de Talleyrand.Familles

Découvrez le château de Valençay en habit de lumière avec éclairage féérique des façades et décoration de Noël à l’intérieur. Mise en lumière des jardins, balade en calèche, feu d’artifice…. Grand feu d’artifice le 19 décembre. .

2 rue de Blois Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 10 66 accueil@chateau-valencay.fr

The Château de Valençay is decked out in a thousand lights and toys for the festive season 2025. Come and celebrate Christmas with your family in Talleyrand’s Palace of Princes.

