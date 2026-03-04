Fééries d’Asie – Contes musicaux dansés, Théâtre Mandapa, Paris

Fééries d’Asie – Contes musicaux dansés Samedi 7 mars, 20h30 Théâtre Mandapa

Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

« Fééries d’Asie » déroule le fil de récits merveilleux, issus de différentes cultures d’Asie, où trois arts, parole, danse et musique, se tressent pour ce voyage à écouter avec les yeux.

Partons en Himalaya où un rêve brodé devient réalité, au Japon où une lanterne éclaire ce que nous ne pouvons voir, sous le ciel d’Indonésie qui panse les maux de la terre, ou en Chine grâce au son cristallin d’une clochette qui accompagne la danse de la vie…

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

