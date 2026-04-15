Séance spéciale – TOPSY-TURVY, Sept Parnassiens, Paris

Séance spéciale – TOPSY-TURVY Mercredi 15 avril, 20h00 Sept Parnassiens Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T20:00:00+02:00 – 2026-04-15T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T20:00:00+02:00 – 2026-04-15T23:00:00+02:00

Séance-événement de TOPSY-TURVY de Mike Leigh à l’occasion de sa ressortie en salles

Sept Parnassiens 98 Bd du Montparnasse, Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Ile-de-France

Séance unique Sept Parnassiens Séance spéciale – TOPSY-TURVY