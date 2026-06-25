Feldup Tours
Feldup Tours jeudi 26 novembre 2026.
Tours
Feldup
146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-26 19:30:00
fin : 2026-11-26 23:30:00
Date(s) :
2026-11-26
Feldup & The Showerheads + Trainfantome
Si une large part de son public l’a d’abord découvert via sa chaîne YouTube (il compte aujourd’hui plus de 1,88 million d’abonnés), Feldup a depuis donné à son travail musical une place pleine et entière. Après un passage magistral au Bateau ivre au printemps 2024, il revient pour aborder sur scène avec son groupe The Showerheards les titres de son nouvel album prévu pour l’automne !
Trainfantome
Que serait une soirée What The Teuf sans un plateau de zinzin ? C’est donc logiquement qu’on est allé chercher une pépite grunge shoegaze originaire de Nantes et Lorient qui ne sortira plus de vos playlists après les avoir découvert sur scène Trainfantome.
Que la croisière s’amuse ! 20 .
146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
Feldup & The Showerheads + Trainfantome
L’événement Feldup Tours a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 37
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