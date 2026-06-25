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Feldup Tours

Feldup Tours

Feldup Tours jeudi 26 novembre 2026.

Adresse
146 rue Edouard Vaillant
Ville
37000 Tours
Département
Indre-et-Loire
Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Tours

Feldup

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-26 19:30:00
fin : 2026-11-26 23:30:00

Date(s) :
2026-11-26

Feldup & The Showerheads + Trainfantome
Si une large part de son public l’a d’abord découvert via sa chaîne YouTube (il compte aujourd’hui plus de 1,88 million d’abonnés), Feldup a depuis donné à son travail musical une place pleine et entière. Après un passage magistral au Bateau ivre au printemps 2024, il revient pour aborder sur scène avec son groupe The Showerheards les titres de son nouvel album prévu pour l’automne !
Trainfantome
Que serait une soirée What The Teuf sans un plateau de zinzin ? C’est donc logiquement qu’on est allé chercher une pépite grunge shoegaze originaire de Nantes et Lorient qui ne sortira plus de vos playlists après les avoir découvert sur scène Trainfantome.
Que la croisière s’amuse ! 20  .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   billetterie@bateauivre.coop

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English :

Feldup & The Showerheads + Trainfantome

L’événement Feldup Tours a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 37

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