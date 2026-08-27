Felicita Centre Culturel Les Tourelles Vouziers

Informations pratiques

Vouziers

Felicita

Centre Culturel Les Tourelles 6 Rue Henrionnet Vouziers Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-01

fin : 2027-04-01

Date(s) :

2027-04-01

Un spectacle musica l réjouissant au ton doux amer cher aux films de Jaoui-Bacri où rien n’est aussi léger qu’il n’y paraît. Fabio et Lola, en couple à la ville comme à la scène, forment avec Steeve un trio spécialisé dans l’animation de mariages et la reprise des plus grandes chansons italiennes . Leur succès est indéniable jusqu’à ce mariage où tout bascule lorsque Lola annonce son départ pour une carrière solo. Porté par trois artistes hauts en couleur, ce spectacle fait la part belle à la musique et aux chansons italiennes des années 80, interroge les rêves d’artistes, l’amour, l’amitié et la quête de bonheur. Avec Nelly Bêchétoille, Didier Landucci, Martin Mabz Durée 1h30 Dès 10 ans

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Centre Culturel Les Tourelles 6 Rue Henrionnet Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr

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English :

A delightful musical with that bittersweet tone so characteristic of Jaoui-Bacri films, where nothing is as lighthearted as it seems. Fabio and Lola, a couple both in real life and on stage, form a trio with Steeve that specializes in entertaining at weddings and performing covers of the greatest Italian songs. Their success is undeniable—until this wedding, where everything is turned upside down when Lola announces she’s leaving to pursue a solo career. Performed by three colorful artists, this show celebrates Italian music and songs from the ’80s, exploring artists’ dreams, love, friendship, and the quest for happiness. Starring Nelly Beachétoille, Didier Landucci, and Martin Mabz. Running time: 1 hour 30 minutes. Ages 10 and up.

L’événement Felicita Vouziers a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme