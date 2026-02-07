Félix et Rose – Enfants résistants – Rencontre, goûter et dédicace avec Hélène Brisou-Pellen, Musée de la Résistance en Bretagne, Saint-Marcel

Informations pratiques

Félix et Rose – Enfants résistants – Rencontre, goûter et dédicace avec Hélène Brisou-Pellen Samedi 19 septembre, 16h00 Musée de la Résistance en Bretagne Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La collection : 1943. Félix et Rose vivent dans un hameau du Morbihan. Fatigués d’obéir à l’occupant allemand qui les prive de tout et torpille leur enfance, ils entrent en résistance.

Qui soupçonnerait des enfants de transporter des objets interdits, des messages secrets et des armes ?

Tome 1 : Missions secrètes : Félix, 11 ans, vit dans la petite ferme bretonne de sa grand-mère. Garçon débrouillard au grand cœur, il n’a qu’un souhait : lutter contre les injustices. Accompagné de Rose, sa voisine au passé mystérieux, il entre alors en résistance. Sa première mission : avertir son frère aîné qu’on veut l’envoyer de force travailler pour le régime nazi et qu’il doit s’enfuir. Félix devra ensuite lui apporter son fusil sans se faire repérer par les nombreuses patrouilles…

Autrice de romans jeunesse, plus particulièrement historiques, Évelyne Brisou-Pellen a reçu de nombreux prix, dont celui des Incorruptibles en 2015 pour Liam et la Carte d’Éternité, le premier tome de la série Le Manoir (Bayard). Chez Albin Michel Jeunesse, elle est l’autrice de La Maison des enfants trouvés (2022) et de la série Agatha, Charlie et moi (2024). Elle vit en Ille-et-Vilaine. Elle dévoilera le premier tome de sa nouvelle collection « Félix et Rose, enfants résistants » au Musée de la Résistance en Bretagne.

Musée de la Résistance en Bretagne Place Gilles POSSEME, 56140 Saint-Marcel, France Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne +33297751690 https://www.resistance-bretonne.com Saint-Marcel est l’un des hauts-lieux de la Résistance française. C’est là que s’est constitué le plus important maquis breton, armé par le plus grand parachutage allié en France occupée. Les combats qui s’y sont déroulés le 18 juin 1944 resteront comme un exemple unique de fraternité d’arme entre les parachutistes français du Spécial Air Service largués quelques jours auparavant pour armer la Résistance et harceler l’ennemi, et les jeunes maquisards soutenus et ravitaillés par les habitants du territoire au mépris du danger. Les terribles représailles qui ont suivi ont également durablement marqué la mémoire du territoire.

Situé sur les lieux mêmes des combats, le musée de la Résistance en Bretagne vous invite à découvrir, sur 1000 m² d’exposition, la vie quotidienne des Bretons sous l’occupation et leur engagement dans l’armée des Ombres jusqu’aux combats de la Libération. Stationnement facile à proximité. Aire de pic-nique dans un vaste parc ombragé. Fermé en janvier.

Partez à la rencontre de Félix et Rose, deux enfants courageux qui choisissent de résister à l’Occupant nazi, en 1943.

Albin-Michel©