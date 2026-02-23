Felix Gonzalez-Torres, par Zoe Stillpass Le Centre Pompidou-Metz Metz

Felix Gonzalez-Torres, par Zoe Stillpass

Le Centre Pompidou-Metz 1, parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz Moselle

Felix Gonzalez-Torres Il ne fait pas encore nuit

L’artiste cubano-américain Felix Gonzalez-Torres (1957-1996), disparu à l’âge de 38 ans, demeure l’une des figures les plus influentes dans l’art de la fin du XXe siècle. Selon Bell Hooks En affrontant une beauté subversive, une esthétique de la perte, Gonzalez-Torres insiste pour que nos vies soient cet espace où la beauté se manifeste ; là, le pouvoir des relations et des interactions humaines crée cette grâce qui ne passera jamais dans le néant . À partir de Untitled (Last Light) (1993), installation présentée dans Dimanche sans fin, où la lumière devient acte de mémoire et de résistance, cette conférence explore une pratique qui transforme les objets du quotidien en méditations sur l’amour et la perte, le public et l’intime, l’homosexualité et la crise du SIDA. Son œuvre révèle la beauté fragile des liens humains, celle qui persiste malgré l’effacement.Tout public

English :

Felix Gonzalez-Torres: It’s not dark yet

Cuban-American artist Felix Gonzalez-Torres (1957-1996), who died at the age of 38, remains one of the most influential figures in late 20th-century art. According to Bell hooks: In confronting a subversive beauty, an aesthetic of loss, Gonzalez-Torres insists that our lives are that space where beauty manifests itself; there, the power of human relationships and interactions creates that grace that ‘will never pass into nothingness’. Starting with Untitled (Last Light) (1993), the installation featured in Dimanche sans fin, in which light becomes an act of memory and resistance, this talk explores a practice that transforms everyday objects into meditations on love and loss, the public and the intimate, homosexuality and the AIDS crisis. His work reveals the fragile beauty of human bonds, the beauty that persists despite erasure.

