Femme non rééducable Salle Le Vallon Landivisiau

Femme non rééducable

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Théâtre

Anna Politkovskaïa, journaliste d’investigation, militante des droits de l’homme, dérange et parle trop. Unique journaliste russe à couvrir la guerre en Tchétchénie, elle dénonce les atrocités commises et vit sous la menace constante. Travailleuse infatigable, elle est persuadée que le courage civique individuel finira par avoir raison de l’État despotique. Le 7 octobre 2006, elle est retrouvée assassinée dans la cage d’escalier de son immeuble à Moscou.

Face à la volonté de certains pays de contrôler l’information et de faire taire ceux qui portent un discours divergent de la propagande officielle, ce texte engagé rappelle la nécessité absolue de la liberté de la presse, principe fondamental de la démocratie.

En hommage à ceux qui couvrent les conflits au péril de leur vie, Femme non rééducable, pièce écrite par Stefano Massini, raconte six années de notes, d’articles, d’interviews et retrace le destin hors du commun d’Anna Politkovskaïa, offrant le portrait sans concession d’une héroïne contemporaine, portée magistralement par l’excellente Caroline Rochefort que nous avions déjà eu le plaisir d’accueillir pour Changer l’eau des fleurs.

Texte Stefano Massini / traduit de l’italien par Pietro Pizzuti / Femme non re?e?ééducable, me?morandum the?a? tral sur Anna Politkovskai?a e?crit par Stefano Massini est publie?e et repre?sente?e par l’ARCHE E?diteur et Agence the?a? trale www.arche-e?diteur.com / Mise en scène Tadrina Hocking / Interprétation Pierre Berc?ot, Caroline Rochefort / Créateur lumière Franc?ois Leneveu / Musique et son Goyave / Costumes Julia Alle?gre / Assistant à la mise en scène Ste?phane Duclot / Production Matrioshka Production, Atelier The?a? tre Actuel et Chouette Compagnie.

© Louis Josse. .

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

