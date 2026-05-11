Femmes artistes à la Belle époque conférence Espace Philippe Auguste Vernon

Vernon

Femmes artistes à la Belle époque conférence

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Une conférence proposée par Cécile Pichon-Bonin, chargée de recherche au CNRS

En 1890, l’Ecole nationale des artistes décoratifs ouvre une section pour jeunes filles. Elle sera suivie de l’Ecole nationale des beaux-arts, en 1897. Entre combat pour l’amélioration de la place des femmes dans la société et nécessité économique de recruter des personnes talentueuses pour dynamiser un secteur des arts décoratifs très soumis à la concurrence internationale, le regard sur la création des femmes et sur la femme comme créatrice évolue.

Cette conférence sera l’occasion d’une promenade éclairée dans les œuvres de Marie Cassatt, Suzanne Valadon, Marie Laurencin ou de la toute jeune Sonia Delaunay.

Elle ouvrira vers d’autres découvertes, comme l’Ecole Martine, atelier d’art décoratif pour jeunes filles ouvert par Paul Poiret en 1911 et remis à l’honneur lors de l’exposition que le Musée des arts décoratifs de Paris consacre au couturier (du 25 juin 2025 au 11 janvier 2026).

Pour adulte et ado à partir de 15 ans

Entrée libre, salle Viking. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Femmes artistes à la Belle époque conférence

L’événement Femmes artistes à la Belle époque conférence Vernon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération