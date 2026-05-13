Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Femmes au musée, pas au foyer !, Musée départemental Arles antique, Arles

Femmes au musée, pas au foyer !, Musée départemental Arles antique, Arles

Femmes au musée, pas au foyer !, Musée départemental Arles antique, Arles samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée départemental Arles antique

Adresse : Presqu'île du cirque romain, 13200 Arles, France

Ville : 13200 Arles

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Femmes au musée, pas au foyer ! Samedi 23 mai, 19h00 Musée départemental Arles antique Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Femmes au musée, pas au foyer !

Accompagnées par la plasticienne Anne-Marie Hugot, 10 habitantes d’Arles ont préparé la venue de la déesse. Elles se sont appropriées les récits mythologiques à travers des techniques artistiques liées à l’argile et au métal.
Ce qu’elles ont créé du bout des doigts raconte la naissance, la transformation permanente, la présence dans l’espace public et la sphère intime, les amours, la puissance au féminin de Vénus et d’elles-mêmes.
Projet mené avec le centre communal d’action sociale d’Arles (service accompagnement et insertion) et le centre social Christian Chèze – Barriol / EPACSA.
En continu de 19h à 22h
https://www.arlesantique.fr/agenda/la-nuit-des-musees-3

Musée départemental Arles antique Presqu’île du cirque romain, 13200 Arles, France Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413315103 https://www.arlesantique.fr [{« link »: « https://www.arlesantique.fr/agenda/la-nuit-des-musees-3 »}] Intégralité des collections arlésiennes du néolithique jusqu’à l’antiquité tardive. 
Le bâtiment s’articule en trois secteurs autour d’un patio (secteur scientifique, secteur culturel et secteur d’exposition permanente) permettant un dialogue entre passé et présent.
Femmes au musée, pas au foyer !

© mdaa

À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)