Femmes Vélo Liberté – Soirée de clôture, Cosmopolis, Nantes
Femmes Vélo Liberté – Soirée de clôture, Cosmopolis, Nantes jeudi 30 avril 2026.
Femmes Vélo Liberté – Soirée de clôture Jeudi 30 avril, 20h00 Cosmopolis Loire-Atlantique
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T22:00:00+02:00
Soirée animée avec la chorale féministe Les Ré-enchanteuses.
Suivie d’un DJ set par DJ Mym’s
Cette soirée est proposée dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.
Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/femmes-velo-liberte/ »}]
Chorale et DJ Set sur un air de « Femmes Vélo Liberté »
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