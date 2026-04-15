Femmes Vélo Liberté – Soirée de clôture, Cosmopolis, Nantes

Femmes Vélo Liberté – Soirée de clôture Jeudi 30 avril, 20h00 Cosmopolis Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T22:00:00+02:00

Soirée animée avec la chorale féministe Les Ré-enchanteuses.

Suivie d’un DJ set par DJ Mym’s

Cette soirée est proposée dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/femmes-velo-liberte/ »}]

Chorale et DJ Set sur un air de « Femmes Vélo Liberté »