Informations pratiques

Béziers

FERIA BÉZIERS 2026 DÉFILÉ DE CHARS GÉANTS

avenue saint saëns Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Trois chars géants ouvrent la Feria de Béziers dans un défilé spectaculaire mêlant histoire, patrimoine et émotions.

Le traditionnel défilé inaugural de la Feria de Béziers revient en grand format avec trois chars géants de près de 10 mètres de haut. Après les incontournables chars de la Vierge et de Saint Aphrodise, cette nouvelle édition accueille un troisième char spectaculaire Trencavel, figure emblématique de l’histoire biterroise.

Entre histoire, patrimoine et mise en scène grandiose, ce cortège exceptionnel promet d’offrir un spectacle saisissant pour lancer les festivités de la Feria. Un rendez-vous incontournable qui émerveillera petits et grands, des Arènes jusqu’aux Allées Paul-Riquet. .

avenue saint saëns Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr

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English : FERIA BÉZIERS 2026 DÉFILÉ DE CHARS GÉANTS

Three giant floats kick off the Béziers Feria in a spectacular parade that blends history, heritage, and excitement.

L’événement FERIA BÉZIERS 2026 DÉFILÉ DE CHARS GÉANTS Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34