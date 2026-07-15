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AGENDA · Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 CERCLE RIQUET Béziers

mercredi 12 août 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
62 avenue Saint Saëns
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 CERCLE RIQUET

62 avenue Saint Saëns Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-12

Le cercle Riquet mêle expos, jeux, tapas et soirées musicales dans une ambiance festive.
Durant la Feria de Béziers, le cercle Riquet mêle expos, jeux, tapas et soirées musicales dans une ambiance festive.

Programme détaillé à venir.   .

62 avenue Saint Saëns Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73  contact@beziers.fr

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English :

The Riquet Club offers exhibitions, games, tapas, and musical evenings in a festive atmosphere.

L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 CERCLE RIQUET Béziers a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34

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