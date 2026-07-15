FERIA DE BÉZIERS 2026 CERCLE RIQUET Béziers
mercredi 12 août 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
FERIA DE BÉZIERS 2026 CERCLE RIQUET
62 avenue Saint Saëns Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-12
Le cercle Riquet mêle expos, jeux, tapas et soirées musicales dans une ambiance festive.
Durant la Feria de Béziers, le cercle Riquet mêle expos, jeux, tapas et soirées musicales dans une ambiance festive.
Programme détaillé à venir. .
62 avenue Saint Saëns Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr
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English :
The Riquet Club offers exhibitions, games, tapas, and musical evenings in a festive atmosphere.
L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 CERCLE RIQUET Béziers a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34
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