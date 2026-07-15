Informations pratiques

Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 CERCLE RIQUET

62 avenue Saint Saëns Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-12

Le cercle Riquet mêle expos, jeux, tapas et soirées musicales dans une ambiance festive.

Durant la Feria de Béziers, le cercle Riquet mêle expos, jeux, tapas et soirées musicales dans une ambiance festive.

Programme détaillé à venir. .

62 avenue Saint Saëns Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr

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English :

The Riquet Club offers exhibitions, games, tapas, and musical evenings in a festive atmosphere.

L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 CERCLE RIQUET Béziers a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34