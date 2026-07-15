FERIA DE BEZIERS 2026 LE VILLAGE DES PITCHOUS Béziers
mercredi 12 août 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
FERIA DE BEZIERS 2026 LE VILLAGE DES PITCHOUS
en bas des allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-12
Fous rires et rebonds garantis avec des structures gonflables adaptées pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Fous rires et rebonds garantis au Village des Pitchous avec des structures gonflables adaptées pour les enfants jusqu’à 12 ans.
La surveillance d’un parent est obligatoire.
Payant. .
en bas des allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr
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English :
Laughter and bouncy fun are guaranteed with inflatable structures designed for children up to age 12.
L’événement FERIA DE BEZIERS 2026 LE VILLAGE DES PITCHOUS Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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