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AGENDA · Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 PARVIS DU THÉÂTRE MUNICIPAL Béziers

mercredi 12 août 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
allées Paul Riquet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 PARVIS DU THÉÂTRE MUNICIPAL

allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-12

Concerts, DJs et animations des bandas et penas animeront le parvis du théâtre chaque soir !
Concerts, DJs et animations des bandas et penas animeront le parvis du théâtre chaque soir !

Au programme

Mercredi 12 août
– 21h30
Distribution de bandanas
Pregon avec Mr Le Maire Robert Ménard, interprétation des titres Se Canto et L’Encantada avec la Banda Mescladis et Floréal Vaqeurin.
– 22h DJ Cassou, DJ Morgan Rotondo, Mathieu Bost

Jeudi 13 août
– 21h30 concert RTS Live

Vendredi 14 août
– 21h30 concert des penas et bandas, concert années 80, remise des oriflammes et paquito géant

Samedi 15 août
-21h30 show DJ’s Le Kid Maéva Carter   .

allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73  contact@beziers.fr

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English :

Concerts, DJs, and performances by bandas and penas will liven up the theater plaza every evening!

L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 PARVIS DU THÉÂTRE MUNICIPAL Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34

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