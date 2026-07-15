FERIA DE BÉZIERS 2026 PARVIS DU THÉÂTRE MUNICIPAL Béziers
mercredi 12 août 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
FERIA DE BÉZIERS 2026 PARVIS DU THÉÂTRE MUNICIPAL
allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-12
Concerts, DJs et animations des bandas et penas animeront le parvis du théâtre chaque soir !
Concerts, DJs et animations des bandas et penas animeront le parvis du théâtre chaque soir !
Au programme
Mercredi 12 août
– 21h30
Distribution de bandanas
Pregon avec Mr Le Maire Robert Ménard, interprétation des titres Se Canto et L’Encantada avec la Banda Mescladis et Floréal Vaqeurin.
– 22h DJ Cassou, DJ Morgan Rotondo, Mathieu Bost
Jeudi 13 août
– 21h30 concert RTS Live
Vendredi 14 août
– 21h30 concert des penas et bandas, concert années 80, remise des oriflammes et paquito géant
Samedi 15 août
-21h30 show DJ’s Le Kid Maéva Carter .
allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr
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English :
Concerts, DJs, and performances by bandas and penas will liven up the theater plaza every evening!
L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 PARVIS DU THÉÂTRE MUNICIPAL Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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