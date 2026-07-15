Informations pratiques

Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 PARVIS DU THÉÂTRE MUNICIPAL

allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-12

Concerts, DJs et animations des bandas et penas animeront le parvis du théâtre chaque soir !

Concerts, DJs et animations des bandas et penas animeront le parvis du théâtre chaque soir !

Au programme

Mercredi 12 août

– 21h30

Distribution de bandanas

Pregon avec Mr Le Maire Robert Ménard, interprétation des titres Se Canto et L’Encantada avec la Banda Mescladis et Floréal Vaqeurin.

– 22h DJ Cassou, DJ Morgan Rotondo, Mathieu Bost

Jeudi 13 août

– 21h30 concert RTS Live

Vendredi 14 août

– 21h30 concert des penas et bandas, concert années 80, remise des oriflammes et paquito géant

Samedi 15 août

-21h30 show DJ’s Le Kid Maéva Carter .

allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr

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English :

Concerts, DJs, and performances by bandas and penas will liven up the theater plaza every evening!

L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 PARVIS DU THÉÂTRE MUNICIPAL Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34