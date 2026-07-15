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AGENDA · Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 PLATEAU DES POÈTES Béziers

mercredi 12 août 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
21 rue de la Rotonde
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 PLATEAU DES POÈTES

21 rue de la Rotonde Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-12

Retrouvez de nombreuses animations tyrolienne, caisse de course à savon, concours de pétanque ou encore festival flamenco !
Durant la Feria de Béziers, le Plateau des Poètes proposent des animations pour le plaisir des petits et des grands !

Au programme

Mercredi 12 août
22h30 festival flamenco au théâtre de verdure

Jeudi 13 août
à partir de 11h tyrolienne
22h30 festival flamenco au théâtre de verdure

Vendredi 14 août
à partir de 11h tyrolienne
13h30 paquito des enfants, distribution de bandanas
à partir de 15h course de toros, bodéga, goûter et zumba
22h30 festival flamenco au théâtre de verdure

Samedi 15 août
9h concours de pétanque triplette
à partir de 11h tyrolienne
22h30 festival flamenco au théâtre de verdure

Dimanche 16 août
9h concours de pétanque doublette
14h course de caisse à savon   .

21 rue de la Rotonde Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73  contact@beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a wide variety of activities: zip-lining, soapbox racing, pétanque tournaments, and even a flamenco festival!

L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 PLATEAU DES POÈTES Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34

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