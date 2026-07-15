Informations pratiques

Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 PLATEAU DES POÈTES

21 rue de la Rotonde Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-12

Retrouvez de nombreuses animations tyrolienne, caisse de course à savon, concours de pétanque ou encore festival flamenco !

Durant la Feria de Béziers, le Plateau des Poètes proposent des animations pour le plaisir des petits et des grands !

Au programme

Mercredi 12 août

22h30 festival flamenco au théâtre de verdure

Jeudi 13 août

à partir de 11h tyrolienne

22h30 festival flamenco au théâtre de verdure

Vendredi 14 août

à partir de 11h tyrolienne

13h30 paquito des enfants, distribution de bandanas

à partir de 15h course de toros, bodéga, goûter et zumba

22h30 festival flamenco au théâtre de verdure

Samedi 15 août

9h concours de pétanque triplette

à partir de 11h tyrolienne

22h30 festival flamenco au théâtre de verdure

Dimanche 16 août

9h concours de pétanque doublette

14h course de caisse à savon .

21 rue de la Rotonde Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr

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English :

Enjoy a wide variety of activities: zip-lining, soapbox racing, pétanque tournaments, and even a flamenco festival!

L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 PLATEAU DES POÈTES Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34