FERIA DE BÉZIERS 2026 PLATEAU DES POÈTES Béziers
mercredi 12 août 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
FERIA DE BÉZIERS 2026 PLATEAU DES POÈTES
21 rue de la Rotonde Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-12
Retrouvez de nombreuses animations tyrolienne, caisse de course à savon, concours de pétanque ou encore festival flamenco !
Durant la Feria de Béziers, le Plateau des Poètes proposent des animations pour le plaisir des petits et des grands !
Au programme
Mercredi 12 août
22h30 festival flamenco au théâtre de verdure
Jeudi 13 août
à partir de 11h tyrolienne
22h30 festival flamenco au théâtre de verdure
Vendredi 14 août
à partir de 11h tyrolienne
13h30 paquito des enfants, distribution de bandanas
à partir de 15h course de toros, bodéga, goûter et zumba
22h30 festival flamenco au théâtre de verdure
Samedi 15 août
9h concours de pétanque triplette
à partir de 11h tyrolienne
22h30 festival flamenco au théâtre de verdure
Dimanche 16 août
9h concours de pétanque doublette
14h course de caisse à savon .
21 rue de la Rotonde Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr
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English :
Enjoy a wide variety of activities: zip-lining, soapbox racing, pétanque tournaments, and even a flamenco festival!
L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 PLATEAU DES POÈTES Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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