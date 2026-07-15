Informations pratiques

Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 PLAZA MARISMA Y CABALLOS

place Emile Zola Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-12

Spectacles de danses sévillanes et concerts variés pour le plaisir de tous.

La Plaza Marisma y Caballos accueille des spectacles de danses sévillanes et des concerts variés pour le plaisir de tous.

Programme détaillé à venir. .

place Emile Zola Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr

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English :

Sevillian dance performances and a variety of concerts for everyone to enjoy.

L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 PLAZA MARISMA Y CABALLOS Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34