Informations pratiques

Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 VILLAGE OCCITAN

Avenue Pierre Verdier Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-12

Le Village Occitan vous propose des concerts, des animations et une restauration typiques d’aquí !

Le Village Occitan vous propose des concerts, des animations et une restauration typiques d’aquí ! .

Avenue Pierre Verdier Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr

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English :

The Village Occitan offers concerts, entertainment, and traditional Aquitaine cuisine!

L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 VILLAGE OCCITAN Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34