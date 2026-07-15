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AGENDA · Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 VILLAGE OCCITAN Béziers

mercredi 12 août 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
Avenue Pierre Verdier
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 VILLAGE OCCITAN

Avenue Pierre Verdier Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-12

Le Village Occitan vous propose des concerts, des animations et une restauration typiques d’aquí !
Le Village Occitan vous propose des concerts, des animations et une restauration typiques d’aquí !   .

Avenue Pierre Verdier Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73  contact@beziers.fr

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English :

The Village Occitan offers concerts, entertainment, and traditional Aquitaine cuisine!

L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 VILLAGE OCCITAN Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34

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