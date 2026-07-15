FERIA DE BÉZIERS 2026 VILLAGE OCCITAN Béziers
mercredi 12 août 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
FERIA DE BÉZIERS 2026 VILLAGE OCCITAN
Avenue Pierre Verdier Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-12
Le Village Occitan vous propose des concerts, des animations et une restauration typiques d’aquí !
Le Village Occitan vous propose des concerts, des animations et une restauration typiques d’aquí ! .
Avenue Pierre Verdier Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr
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English :
The Village Occitan offers concerts, entertainment, and traditional Aquitaine cuisine!
L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 VILLAGE OCCITAN Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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