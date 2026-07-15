Informations pratiques

Béziers

FERIA DE BÉZIERS PLACE DE LA MADELEINE

place de la Madeleine Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-12

Pendant la Feria, découvrez Le souffle de pierre , un son et lumière gratuit projeté chaque soir.

Durant la Feria de Béziers, découvrez le son et lumière Le souffle de pierre , proposé chaque soir à deux horaires.

Pendant près de vingt minutes, la pierre s’anime et devient récit, décor et matière vivante. L’eau, la vigne, la lumière méditerranéenne, les reliefs de la ville et le souffle du vent composent une traversée poétique de l’identité biterroise.

Porté par de grandes œuvres du répertoire classique, ce spectacle fait dialoguer patrimoine, mémoire et imaginaire contemporain dans une mise en scène immersive.

Gratuit et accessible à tous, ce rendez-vous nocturne s’adresse aussi bien aux familles biterroises qu’aux visiteurs de passage. .

place de la Madeleine Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr

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English : FERIA DE BÉZIERS PLACE DE LA MADELEINE

During the Feria, check out “Le souffle de pierre,” a free sound-and-light show projected every evening.

L’événement FERIA DE BÉZIERS PLACE DE LA MADELEINE Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34