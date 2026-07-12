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AGENDA · Béziers

FERIA DE BÉZIERS PLACE JEAN JAURÈS Béziers

mercredi 12 août 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
place Jean Jaurès
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

FERIA DE BÉZIERS PLACE JEAN JAURÈS

place Jean Jaurès Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-12

Chaque soir, profitez de la Fontaine musicale à 22h, 22h30 et 23h, ainsi que des illuminations « Voyage autour du monde » dès la tombée de la nuit.
Pendant la Feria de Béziers, retrouvez les animations de la place Jean Jaurès.

Chaque soir :

Spectacle de la Fontaine musicale à 22h, 22h30 et 23h.
Illuminations sur le thème « Voyage autour du monde », dès la tombée de la nuit.   .

place Jean Jaurès Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73  contact@beziers.fr

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English :

Every evening, enjoy the Musical Fountain at 10:00 p.m., 10:30 p.m., and 11:00 p.m., as well as the “Around the World” light show as soon as night falls.

L’événement FERIA DE BÉZIERS PLACE JEAN JAURÈS Béziers a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 ADT34

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