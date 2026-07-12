FERIA DE BÉZIERS PLACE JEAN JAURÈS Béziers
mercredi 12 août 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
FERIA DE BÉZIERS PLACE JEAN JAURÈS
place Jean Jaurès Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-12
Chaque soir, profitez de la Fontaine musicale à 22h, 22h30 et 23h, ainsi que des illuminations « Voyage autour du monde » dès la tombée de la nuit.
Pendant la Feria de Béziers, retrouvez les animations de la place Jean Jaurès.
Chaque soir :
Spectacle de la Fontaine musicale à 22h, 22h30 et 23h.
Illuminations sur le thème « Voyage autour du monde », dès la tombée de la nuit. .
place Jean Jaurès Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr
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English :
Every evening, enjoy the Musical Fountain at 10:00 p.m., 10:30 p.m., and 11:00 p.m., as well as the “Around the World” light show as soon as night falls.
L’événement FERIA DE BÉZIERS PLACE JEAN JAURÈS Béziers a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 ADT34
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