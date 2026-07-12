Informations pratiques

Béziers

FERIA DE BÉZIERS PLACE JEAN JAURÈS

place Jean Jaurès Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-12

Chaque soir, profitez de la Fontaine musicale à 22h, 22h30 et 23h, ainsi que des illuminations « Voyage autour du monde » dès la tombée de la nuit.

Pendant la Feria de Béziers, retrouvez les animations de la place Jean Jaurès.

Chaque soir :

Spectacle de la Fontaine musicale à 22h, 22h30 et 23h.

Illuminations sur le thème « Voyage autour du monde », dès la tombée de la nuit. .

place Jean Jaurès Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr

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English :

Every evening, enjoy the Musical Fountain at 10:00 p.m., 10:30 p.m., and 11:00 p.m., as well as the “Around the World” light show as soon as night falls.

L’événement FERIA DE BÉZIERS PLACE JEAN JAURÈS Béziers a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 ADT34