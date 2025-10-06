Féria Espace festif le Palio Istres

Féria

Du vendredi 19 au dimanche 21 juin 2026. Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

La Feria d’Istres se déroule dans les arènes du Palio, inaugurées en 2001. Istres vous propose cette année la main tendue afin de soutenir, de sécouvrir, de parier sur ceux qui, demain, pourraient bien jouer un rôle important dans le toreo .

Le public pourra retrouver pendant trois jours devant les arènes, le village feria, avec ses bodegas qui proposeront des plats traditionnels… Le tout, au son des musiques festives. Des animations taurines seront présentes tout au long du week-end, ainsi que de nombreuses expositions de la Feria de l’art . Les rues du centre-ville seront animées par les traditionnelles peñas et bandas venues de toute la France, qui vous feront vibrer et sauter. .

Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Feria d’Istres takes place in the Palio bullring, inaugurated in 2001. This year, Istres offers you the opportunity to support, discover and bet on those who, tomorrow, could well play an important role in toreo.

German :

Die Feria d’Istres findet in den 2001 eingeweihten Arenen des Palio statt. Istres bietet Ihnen dieses Jahr die ausgestreckte Hand , um diejenigen zu unterstützen, zu entdecken und auf sie zu wetten, die morgen eine wichtige Rolle im toreo spielen könnten.

Italiano :

La Feria d’Istres si svolge nell’arena del Palio, inaugurata nel 2001. Quest’anno l’Istres tende una mano per sostenere, scoprire e scommettere su coloro che in futuro potrebbero avere un ruolo importante nel toreo.

Espanol :

La Feria de Istres se celebra en la plaza de toros de Palio, inaugurada en 2001. Este año, Istres tiende la mano para apoyar, descubrir y apostar por aquellos que bien podrían desempeñar un papel importante en el toreo del futuro.

L’événement Féria Istres a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme d’Istres