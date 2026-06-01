Ferme des Ruelles, Ferme des Ruelles, Tilly
Ferme des Ruelles, Ferme des Ruelles, Tilly samedi 6 juin 2026.
Ferme des Ruelles Samedi 6 juin, 10h00, 14h30 Ferme des Ruelles Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Visite guidée de la ferme des Ruelles: Agrocécologie, transformation cidicole
Ferme des Ruelles 27510 Tilly Tilly 27510 Eure Normandie 02 32 52 74 61 http://fermedesruelles.com https://www.facebook.com/fermedesruelles;https://www.instagram.com/la_ferme_des_ruelles/ [{« type »: « email », « value »: « contact.lafermedesruelles@gmail.com »}] Contact : Michel Galmel
Visite guidée de la ferme des Ruelles
DR
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