Ferme nomade, Jardin des plantes, Lille
dimanche 5 juillet 2026 · Jardin des plantes · Lille
Informations pratiques
Ferme nomade Dimanche 5 juillet, 15h00 Jardin des plantes Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00
Rendez-vous pour une balade sensorielle mêlant histoires, gestes et découvertes.
Guidé par une maraîchère et une danseuse, explore un autre lien au vivant, affine tes sens et découvre la nature sous un nouveau regard, autrement.
Avec Cats & Snails.
Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
Balade sensorielle
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