Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ferme Ouverte, 295 impasse de Barbières 26 300 Barbières, Barbières

Ferme Ouverte, 295 impasse de Barbières 26 300 Barbières, Barbières

Ferme Ouverte, 295 impasse de Barbières 26 300 Barbières, Barbières dimanche 7 juin 2026.

Lieu : 295 impasse de Barbières 26 300 Barbières

Adresse : Barbières

Ville : 26300 Barbières

Département : Drôme

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Ferme Ouverte Dimanche 7 juin, 10h00 295 impasse de Barbières 26 300 Barbières Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

295 impasse de Barbières 26 300 Barbières Barbières Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Ferme Ouverte ; Visites guidées, animation nature, jeux, stands artisans, spectacle équestre jeux animation nature

DR

À voir aussi à Barbieres (Drôme)