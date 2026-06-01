Ferme Ouverte, 295 impasse de Barbières 26 300 Barbières, Barbières
Ferme Ouverte, 295 impasse de Barbières 26 300 Barbières, Barbières dimanche 7 juin 2026.
Ferme Ouverte Dimanche 7 juin, 10h00 295 impasse de Barbières 26 300 Barbières Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
295 impasse de Barbières 26 300 Barbières Barbières Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Ferme Ouverte ; Visites guidées, animation nature, jeux, stands artisans, spectacle équestre jeux animation nature
DR
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