Ferme Ouverte, 295 impasse de Barbières 26 300 Barbières, Barbières

Ferme Ouverte Dimanche 7 juin, 10h00 295 impasse de Barbières 26 300 Barbières Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

295 impasse de Barbières 26 300 Barbières Barbières Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Ferme Ouverte ; Visites guidées, animation nature, jeux, stands artisans, spectacle équestre jeux animation nature

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