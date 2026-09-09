Ferme urbaine de l’abbé Rozier, Ferme de l’abbé Rozier, Écully

Informations pratiques

Ferme urbaine de l’abbé Rozier Samedi 19 septembre, 14h30 Ferme de l’abbé Rozier Rhône

Entrée libre, inscription obligatoire à histoire.ecully@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

FERME URBAINE DE L’ABBÉ ROZIER,

La balade pédestre patrimoniale 2026 s’organisera sur le domaine de la LA FERME URBAINE DE L’ABBÉ ROZIER et de ses maraîchers partenaires.

Inscription par mail sur : histoire.ecully@gmail.com

50 personnes maximum

Rendez vous à 14 heures 30, samedi 19 septembre 2026 au 3 chemin de Chalin, 69130 Écully.

FERME URBAINE DE L’ABBÉ ROZIER,

Pendant 30 minutes, la Société d’Histoire d’Écully fera à l’ensemble du groupe un rappel historique sur l’abbé Rozier, l’école d’horticulture et sur le quartier…

Ensuite, un demi- groupe suit une balade commentée des exploitations des maraîchers partenaires pendant 30 min

et l’autre, une balade commentée du CFPH, de même durée..

Ensuite on permute les 2 demi-groupes.

En cas de mauvais temps, on peut réunir les 50 personnes dans une grande salle, sur place.

Ferme de l’abbé Rozier 3 Chemin de Chalin, 69130 Écully Écully 69130 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « histoire.ecully@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:histoire.ecully@gmail.com »}]

La balade patrimoniale 2026 s’organisera à Écully, sur le domaine de la FERME URBAINE DE L’ABBÉ ROZIER, du Centre de Formation et de Promotion Horticole et de ses maraîchers partenaires. Balade CFPH

SHE