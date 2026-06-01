Fermes en Fête – Alg’ethic la spiruline catalane, Alg’ethic la spiruline catalane, Route de Sainte-Marie Les Rotes d’Ablard, Torreilles

Fermes en Fête – Alg’ethic la spiruline catalane Samedi 6 juin, 10h00 Alg’ethic la spiruline catalane, Route de Sainte-Marie Les Rotes d’Ablard Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

La visite commencera par vous faire découvrir comment est cultivée cette algue microscopique. Culture, récolte, pressage doux, séchage à basse température: autant d’étapes permettant de transformer la spiruline en or vert pour votre bien-être. Christiane et Alain vous promèneront au sein de leurs installations pour vous expliquer leur savoir-faire.

Alg’ethic la spiruline catalane, Route de Sainte-Marie Les Rotes d’Ablard 66440 Torreilles Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie

Visite

DR